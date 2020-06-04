英相強生主持疫苗募款峰會 呼籲全球衛生合作

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社倫敦4日電） 在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情陰影籠罩下，英國首相強生（Boris Johnson）今天於主持一場疫苗募款峰會前，呼籲開啟「全球衛生合作新紀元」。

法新社報導，這場峰會線上舉行，目的是為因疫情擱置的免疫接種計畫籌募74億美元（約新台幣2220億元），並將發起新籌款活動，為可能的新型冠狀病毒疫苗提供支持。

強生髮表聲明指出：「我希望這場峰會將是世界團結一致的時刻，人類聯手對抗疾病。」強生還說，他希望這將「開創全球衛生合作新紀元，我相信這是當今我們此生中最重要的共同努力」。

逾50個國家參與今天的線上峰會，美國微軟公司（Microsoft）共同創辦人暨慈善家比爾蓋茲（Bill Gates）等人士也有與會，將為全球疫苗與預防注射聯盟（Gavi）籌資。

在未來5年期間，Gavi希望重啟中斷的免疫接種計畫，並提供約3億孩童價格大幅降低的疫苗。

Gavi與其夥伴也將發起籌資活動，以購買可能的新型冠狀病毒疫苗，擴大疫苗生產規模，並支援運送疫苗給開發中國家。

這次疫情全球大流行暴露出國際合作出現新裂痕，尤其是美國總統川普決定退出世界衛生組織（WHO）。

強生指稱，幫助開發中國家將使英國等地方受益，英國是這波疫情中死亡總數最多的歐洲國家。

© 2020 AFP