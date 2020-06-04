議員染新冠肺炎 以色列國會局部關閉

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（法新社耶路撒冷4日電） 以色列國會告訴職員留在家裡，並取消國會議員今天的會議，因為一名阿拉伯聯盟政黨國會議員經檢測後，對2019冠狀病毒呈陽性反應。

國會發表聲明表示：「有鑒於國會議員沙哈德（Sami Abu Shahadeh）染疫，已經指示所有國會職員除非有必要，不要到國會來。」

聲明中說：「此外，在感染擴散情況查明前，原定今天召開的所有委員會會議都延後。」

沙哈德是雅法（Jaffa）居民，他告訴廣播電台，過去10天他曾接觸「數以千計」人，包括在示威活動中，以及以色列國會的所有地點。

他和阿拉伯聯盟政黨其他成員還曾前往設在東耶路撒冷的帳篷，向32歲患自閉症巴勒斯坦人哈拉克（Iyad Hallak）致哀。哈拉克在5月30日被以色列警方射殺，當時警方誤以為哈拉克帶着手槍。

沙哈德說，昨天晚上收到陽性檢測結果後，他感覺自己情況還不錯。

以色列當局5月底重新開放學校和企業後確診人數再度上升，目前正在處理這個問題。

以色列900萬人口中有1萬7300多人確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），逾290人死亡。（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）

© 2020 AFP