非裔之死抗議潮蔓延希臘 示威者朝警方丟汽油彈

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（法新社雅典3日電） 抗議非裔男子遭白人警察壓頸致死的示威活動在全美遍地開花，不滿種族主義與警方暴力的希臘抗議群眾今天在雅典集會，朝鎮暴警察丟擲汽油彈，警方則施放催淚瓦斯驅散人群。

美國警察殺害手無寸鐵的非裔美籍男子佛洛伊德（George Floyd），不僅在美國引發這一代以來最嚴重的抗議浪潮，也喚起全球各地的示威活動，包括今天在斯德哥爾摩與赫爾辛基舉行的抗議。

在雅典，有3000人走上街頭示威，走在遊行隊伍前方的抗議群眾高舉標語，上頭寫着譴責「種族主義」、「兇殘的美國」與「帝國主義」。

法新社攝影記者說，一群年輕抗議群眾在美國駐雅典大使館附近朝鎮暴警察丟擲汽油彈，一些示威者也放火焚燒垃圾桶。警方隨即施放催淚瓦斯驅散群眾。

全球各地今天也有類似抗議活動，芬蘭首都赫爾辛基約有3000人參與遊行，高喊「黑人的命也是命」（Black Lives Matter），並高舉「我無法呼吸」（I can't breathe）的標語。

旅居芬蘭16年的甘比亞人歐瑪（Omar）告訴法新社：「即使是在芬蘭，種族主義無所不在，在酒吧、夜店、購物中心等，隨處可見。」

瑞典首都斯德哥爾摩也有數千名抗議群眾聚集，許多人戴着口罩；不過，由於瑞典為了防疫禁止50人以上集會，警方逐漸驅散示威群眾。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP