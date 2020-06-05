伊朗釋放美退役軍人 川普推文感謝

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓4日法新社）在伊朗當局釋放一名美國海軍退伍軍人、美國也釋放兩名伊朗人士之後，美國總統川普今天罕見地表示感謝，並表達希望和宿敵伊朗改善關係。

美國退役軍人懷特（Michael White）在伊朗期間感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），他搭乘瑞士軍機飛往蘇黎世，美國一名資深外交官在當地迎接他。

懷特母親發表聲明說：「我有幸宣布噩夢已經結束，我的兒子已在安全返家途中。」

川普說，他已和懷特通過電話；川普也罕見地對伊朗當局表示感謝。幾個月前，美國與伊朗還差點打起全面戰爭。

川普推文說：「謝謝你伊朗。這顯示交易不是不可能！」

就在懷特搭機返美時，美國聯邦法官下令釋放擁有伊朗及美國國籍的醫師塔赫利（Majid Taheri），允許他回伊朗探視家人。

此前一日，2016年在學術訪問時被捕的伊朗科學家阿斯卡里（Cyrus Asgari）也獲釋返回伊朗。伊朗外交部長查瑞夫（Javad Zarif）說：「遭美國或以美國名義留置的伊朗人質，都應該回家。」

一向主張對伊朗採取強硬態度的美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）說，伊朗在釋放懷特一事上持「建設性」態度，但他呼籲德黑蘭當局釋放另外3名仍遭拘禁的伊朗裔美國公民。

懷特曾在美國海軍服役13年，於2018年7月在伊朗東北部城市麥什赫德（Mashhad）拜訪一名女子後被捕，據報他們兩人是在網路上認識。翌年，懷特被控侮辱伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），以及用化名在社群媒體發表反伊朗政權言論，被判至少10 年有期徒刑。

今年3月，伊朗爆發嚴重的2019冠狀病毒疾病疫情，懷特感染確診，被移送到瑞士駐德黑蘭大使館。由於美伊無外交關係，美國在伊朗的利益由瑞士作為代表。

在川普祭出「最大壓力」政策下，美國對伊朗實施全面制裁，今年1月更出動無人機空襲，殺害伊朗革命衛隊指揮官蘇雷曼尼（Qasem Soleimani），兩國關係更加緊張。

觀察家將美伊換囚視為兩國開始對話的罕見方式，但很少人預期在美國11月大選前會有任何重大進展。

© 2020 AFP