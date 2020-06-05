全球逾664萬例確診 超過39萬人病故

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（法新社巴黎5日電） 法新社彙整的官方數據顯示，截至格林威治標準時間5日11時（台灣5日晚間7時），全球至少39萬868人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），確診病例逾664萬290例。

疫情從去年12月在中國爆發後，目前已蔓延到196個國家及地區，至少有286萬7400人被視為已經康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但上述數字恐怕只反映實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測出現癥狀或嚴重的病例。

全球疫情最嚴重的美國，境內累計10萬8211人病故，累計確診數達187萬2660例，至少48萬5002人康復。

英國死亡人數在全球僅次於美國，境內累計3萬9904人病故，確診達28萬1661例。

其他疫情重災區還包括巴西（3萬4021死，61萬4941例確診）、義大利（3萬3689死，23萬4013例確診）、法國（2萬9065死，18萬9441例確診）。

中國（不含香港、澳門）境內目前通報4634死，累計8萬3027例確診。

從區域來看，歐洲累計確診223萬707例，18萬1769死；美國和加拿大累計確診196萬6386例，11萬5910死；拉丁美洲和加勒比海地區累計確診119萬5940例，6萬327死。

亞洲累計確診62萬353例，1萬7876死；中東地區累計確診44萬7993例，1萬100死；非洲累計確診17萬286例，4755死；大洋洲累計確診8632例，131死。（譯者：陳彥鈞/核稿：陳昱婷）

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