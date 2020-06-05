反種族歧視示威涌法街頭 警方動用催淚瓦斯驅離

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（法新社法國里爾4日電） 法國北部城市裡爾（Lille）聚集約2000名示威民眾，抗議種族歧視和警察暴行，警方今天發射催淚瓦斯驅離他們。

美國手無寸鐵的非裔男子佛洛伊德（George Floyd）5月25日遭到警方壓頸致死，引發各地連日抗議。法新社報導，法國里爾市的抗議群眾高喊「不給公道，就沒有和平」（No justice, no peace），響應美國示威潮。

遊行的群眾也揮舞着標語，其中有部分英文，上面寫着最近常出現在美國抗議活動現場的口號，例如「黑人的命也是命」（Black lives matter）、「我無法呼吸」（I can't breathe）、「停止警察暴力」（Stop police violence）。

這群年輕人為主的抗議民眾遊行到里爾市中心，也要求「為阿達馬伸張正義」（Justice for Adama）。

阿達馬．特拉奧雷（Adama Traore）是2016年在法國警方拘留過程中喪命的年輕非裔男子。

警方今天在里爾發射催淚瓦斯驅離抗議民眾，但入夜後零星事件頻傳。

32歲的遊行民眾貝特拉庫爾特（Sofian Betrancourt）告訴法新社：「警察暴力問題已經討論了很多年，但世界各地卻一直出現這種不平等的情況。」

© 2020 AFP