各國鬆綁防疫經濟刺激方案助陣　亞股多收紅

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（法新社香港5日電） 世界各國紛紛放寬防疫措施並祭出刺激方案，且跡象顯示全球經濟下修的最嚴重時期可能已經過去，因此激勵市場情緒，亞洲股市今天大多收紅，尤其香港股市一周來共上漲8%左右。

世界各國在鬆綁防疫措施之際，又端出大規模經濟刺激方案助陣，例如昨天歐洲中央銀行（ECB）在「因應疫情大流行緊急採購計畫」（Pandemic Emergency Purchase Programme，PEPP）加碼6000億歐元。

此外，儘管中美兩國的緊張關係延續，並不影響投資人在6月初對市場的樂觀情緒，但美國今天將發布5月份就業數據，預計新增850萬人失業，失業率恐上看20% 或更高，為市場增添不穩定因素。

在連續4天回升以後，亞洲各國股市今天早盤湧現獲利了結賣壓，導致走勢疲軟，但下午買盤進場承接，亞股終場大多收紅。

東京股市漲0.7%，香港股市收漲1.7%，首爾與新加坡股市漲逾1%，上海股市小漲0.4%。

雪梨股市小漲0.1%，台北股市漲0.8%，曼谷與雅加達也收漲，但威靈頓與馬尼拉股市收黑。（譯者：陳家倫/核稿：陳彥鈞）

© 2020 AFP