委內瑞拉外長：反對派領袖瓜伊多躲在法大使館

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（法新社委內瑞拉首都卡拉卡斯5日電） 委內瑞拉總統馬杜洛3天前暗示，反對派領袖瓜伊多「躲在」一個外交使館；外交部長阿雷亞薩今天說，瓜伊多目前人在法國駐卡拉卡斯大使館。

委內瑞拉外長阿雷亞薩（Jorge Arreaza）接受廣播電台訪問時說：「無論如何，我們都無法進入任何國家的大使館建築，現在我們是不能進入西班牙或法國使館。」他又說，因此強力逮捕「是不可能的」。

阿雷亞薩是在記者問到瓜伊多（Juan Guaido）是否在法國使館，以及另一名主要反對派人物羅培茲（Leopoldo Lopez）是否在西班牙大使官邸時，做出上述回應。羅培茲已待在西班牙大使館官邸超過一年。

阿雷亞薩說：「我們希望這些政府可以改變心意…將想逃脫委內瑞拉司法審判的人交出來。」

馬杜洛（Nicolas Maduro）是在2018年大選當選連任，外界普遍認為選舉舞弊，在反對派掌控的國民議會宣稱馬杜洛篡位後，法國與西班牙等50多國承認瓜伊多是委內瑞拉臨時總統。

馬杜洛1日暗示，瓜伊多「躲在一間大使館」，但立即遭瓜伊多否認。瓜伊多在推特寫道：「他們對你說謊。」他又說，他「跟人民在一起」。

馬杜洛與他的政府先前稱瓜伊多是「逃犯」，不過沒有對他發出逮捕令。

羅培茲2019年4月獲解除軟禁，與瓜伊多一同參與示威，試圖煽動軍方起義推翻馬杜洛後，便一直待在西班牙大使館官邸。但起義計謀從未實現。

自5月初起，委內瑞拉警察開始在法國大使官邸街道站崗，官邸的水源與電力也被切斷，導致巴黎與卡拉卡斯的外交關係緊張。

法國外交部說，這些問題「影響我們外交代表的正常運作」。（譯者：張曉雯/核稿：陳政一）

© 2020 AFP