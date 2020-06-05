擅為桂民海千金牽線救父 前瑞典駐中國大使受審

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（法新社斯德哥爾摩5日電） 前瑞典駐中國大使林戴安（Anna Lindstedt）今天在斯德哥爾摩受審，她被控逾越職權，安排瑞典籍異議人士桂民海的女兒和兩名宣稱可助她父親獲釋的中國商人進行「未經授權的會面」。

林戴安否認相關指控。林戴安是資深外交人員，曾任駐越南和駐墨西哥大使，且在2015年巴黎氣候峰會上擔任瑞典首席談判代表。

桂民海（桂敏海）是前香港銅鑼灣書店股東，2015 年在泰國度假時失蹤，後來出現在中國大陸，並且被關2年，2017年10月獲釋才幾個月又遭逮捕，當時他在瑞典外交人員陪同搭火車赴北京途中被帶走。今年2月，寧波市的法院以「為境外非法提供情報」罪名對他重判10年有期徒刑。

桂民海的女兒安吉拉（Angela Gui）去年2月在部落格發表文章，指林戴安1月底在斯德哥爾摩安排她和兩名中國商人會面，對方自稱在中國共產黨內部有關係，並要求她不要再就父親的事公開發聲。安吉拉後來形容這場會面的氣氛像是在威脅。

事件爆發後，林戴安隨即被瑞典外交部撤職並接受調查。

林戴安被控「與外國勢力談判時恣意妄為」，最高可處兩年有期徒刑。法院共將進行8天審訊，22日結束。

© 2020 AFP