斐濟擺脫疫情 總理歸功於祈禱應驗

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（法新社斐濟蘇瓦5日電） 斐濟最後一名已知感染2019冠狀病毒疾病的病患已經康復，當局今天宣布境內已無疫情，延續太平洋各國成功抗疫的傑出紀錄。斐濟總理把國內的抗疫成就歸功於「祈禱應驗」。

人口93萬的斐濟3月中傳出首起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例時，民眾紛紛感到恐慌。但嚴格的隔離和邊境管控措施抑制住疫情，斐濟累計僅18起確診案例。

總理巴依尼馬拉馬（Frank Bainimarama）把斐濟擺脫病毒歸功於「祈禱應驗、辛勤努力和科學確認」。

巴依尼馬拉馬推文指出，斐濟最後一名2019冠狀病毒疾病病患已經康復。

「即使篩檢人數日益增加，距離我們上次出現新增病例已過了45天。無人病故，我們的康復率是100%。」

太平洋各島國最初被認為是全球最容易遭受病毒攻擊的地方之一，因為當地衛生基礎建設資源不足，民眾有糖尿病與心臟病等健康癥狀的比例偏高。

各界也害怕地理上的隔絕可能讓各島嶼變成傳染溫床，例如薩摩亞去年底爆發的麻疹疫情，就奪走以嬰幼兒為主的83人性命。

然而，太平洋各國這次為了保護人民，迅速因應疫情，不計沉重代價封鎖邊界，並暫停維持經濟所需的觀光業。因此許多國家都沒記錄到感染病例，包括帛琉、東加、索羅門群島、薩摩亞、馬紹爾群島、萬那杜、庫克群島和密克羅尼西亞。

© 2020 AFP