白宮外清場為川普開路　美司法部長辯護

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（法新社華盛頓4日電） 美國司法部長巴爾（William Barr）今天為安全部隊在白宮對街公園清場以便總統川普走到教堂的做法辯護。

美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）5月25日在明尼蘇達州遭警方壓頸致死，引發各地連日抗議，甚至出現暴力情事。

巴爾本月1日下令擴大拉法葉公園（Lafayette Park）附近的維安範圍，好讓川普步行前往聖約翰聖公會教堂（St. John's Episcopal Church）拍照，而同行的高層包括巴爾和國防部長艾斯培（Mark Esper）。

然而這場強勢的執法行動引發宗教和公民領袖憤慨，因為安全部隊發射煙霧彈、胡椒彈及其他非致命彈藥，強制數百名非暴力抗議群眾離場。

巴爾今天說：「總統是行政部門首長，是這個國家元首，應該要能走出白宮，過馬路到那座教堂。」

然而他告訴媒體，在川普確定前往教堂前，就已決定讓公園清場並擴大白宮周邊維安範圍。

巴爾說，這兩起事件「沒有關聯」，不過公園沒有清場的話，川普無法安全地走到教堂。

巴爾還說：「我認為我們與他（川普）同行是適當的決定，毋須視為一種政治行動。」

巴爾也表示，獲得外國政府支持的有心人士在助長抗議潮，還說聯邦執法單位已依涉及暴力情事逮捕了51 人。

© 2020 AFP