白宮外粗暴驅散抗議民眾 民權團體告川普

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（法新社華盛頓4日電） 美國民權團體今天就維安部隊日前在白宮外發射胡椒噴霧及煙霧彈驅散和平示威民眾一事，對總統川普提起訴訟。

全美各地因警察暴虐爆發抗議浪潮，執法人員1日迫使抗議民眾往後退，川普隨後步行到附近一座教堂拍照，此事加深美國社會分裂。

美國民權聯盟（American Civil Liberties Union , ACLU）和其他團體控訴川普和高官，稱他們違反「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）維權運動者及個別抗議民眾的憲法權利。

美國民權聯盟指出，警方協調一致、無故衝向示威群眾，並發射好幾輪的化學刺激物、橡膠子彈和聲波炮。

聖公會聖約翰教堂（St John's Episcopal Church ）位於拉法葉公園（Lafayette Park）對街。拉法葉公園面對白宮，是華府地區抗議活動的重要地點。

在5月31日晚間的示威活動中，聖公會聖約翰教堂外牆遭人塗鴉，還被縱火，外觀受到損傷。

川普誓言動用數千名重裝士兵遏止暴動後，徒步走到聖公會聖約翰教堂外，手持聖經拍照。

非裔男子佛洛伊德（George Floyd）上個月遭明尼蘇達州白人員警蕭文（Derek Chauvin）壓頸致死後，全美抗議民眾近日紛紛訴諸街頭，宣洩心中憤恨。

美國民權聯盟法律主任麥可曼（Scott Michelman）表示，川普「不同意抗議人士的觀點，就直接對他們發動犯罪攻擊，此舉動搖我國憲法秩序的基礎」。

司法部長巴爾（Bill Barr）今天捍衛維安部隊，宣稱驅離抗議民眾與川普徒步前往教堂一事無關。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP