羥氯奎寧研究登醫學期刊 因數據疑慮撤文

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（法新社華盛頓4日電） 英國醫學期刊「刺胳針」5月刊登文章，指羥氯奎寧用於新型冠狀病毒患者恐增加風險。文章4名作者中有3人今天撤迴文章，理由是提供數據資料的公司不接受第3方同儕審查。

「刺胳針」（The Lancet）於5月22日刊登這篇研究報告，聲稱檢視9萬6000名感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）住院患者，發現羥氯奎寧對患者非但沒有好處，甚至提高院內死亡風險。

「刺胳針」刊出文章後，世界衛生組織（WHO）即宣布暫停羥氯奎寧試驗，同時研究因缺乏國家及醫院相關資訊而在科學界引發廣泛質疑。

撤迴文章的3名作者為主導研究的哈佛醫學院（Harvard Medical School）教授梅拉（Mandeep Mehra）、蘇黎世大學醫院（University Hospital Zurich）的魯斯卡（Frank Ruschitzka）及猶他大學（University of Utah）的巴特爾（Amit Patel）。

然而，提供數據的Surgisphere公司不願合作接受同儕審查，3名作者表示「無法再擔保初始資料來源的真實性」。

他們說：「為了任何可能造成的尷尬或不便，我們對編輯、期刊讀者深感歉意。」 研究報告的第4名作者德賽（Sapan Desai）是Surgisphere公司執行長，他不願加入撤文行動。

© 2020 AFP