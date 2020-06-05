買家現身 澳洲聯合新聞社可望免於倒閉

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（法新社雪梨5日電） 澳洲聯合新聞社總經理戴維森今天宣布，已與一個慈善家領導的財團暫時達成出售協議，這使澳聯社似乎已免於倒閉。

當前媒體產業陷入嚴重財務困境，又因疫情造成的經濟衝擊而特別雪上加霜，這項買賣協議使澳聯社（Australian Associated Press, AAP）得到一線生機。

管理階層宣布，包括新聞集團（News Corp）前執行長托納（Peter Tonagh）在內的某個財團，打算收購澳聯社。就在3個月前，澳聯社員工甫得知公司即將倒閉。

如今戴維森（Bruce Davidson）對員工發出訊息說：「我極為高興地宣布，澳聯社可望賣給一個由影響力投資者與慈善家組成的財團。」

具85年歷史的澳聯社未來將繼續報導突發新聞、公眾感興趣的消息、體育及發布照片等；不過新東家入主後，澳聯社將再次裁員，估計先前180個工作職位只保留約一半。

這項消息傳出的同時，澳洲媒體產業獲利日益減縮，難以生存。新聞集團上月宣布，由於疫情衝擊導致廣告收入銳減，將把100多份區域和地方報紙停刊。（譯者：曹宇帆/核稿：張佑之）

© 2020 AFP