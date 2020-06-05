非裔男慢跑遭白人擊斃 目擊者：槍手嘴罵黑鬼

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（法新社華盛頓5日電） 美國法院預審證詞顯示，今年2 月開槍擊斃非裔慢跑男子亞伯里（Ahmaud Arbery）的白人男性開槍後曾說出種族歧視字眼「黑鬼」。

5歲的亞伯里今年2月23日在喬治亞州布朗斯威克鎮（Brunswick）一處住宅區慢跑時，遭開着皮卡車的3名白人男子追逐，並遭其中一人馬麥可（Travis McMichael）開槍擊斃。

喬治亞州調查局探員戴爾（Richard Dial）在預審庭上表示，3名白人男性中的另外一人布萊恩（William Bryan）坦承馬麥可當時的確有使用這樣的字眼。

戴爾表示，警方抵達現場前，亞伯里仍躺在地上時，布萊恩聽到馬麥可說出「該死的黑鬼」（fucking nigger）。

戴爾說，布萊恩是在發了誓的情況下接受審問並敘述這段過程。案發當下，布萊恩用自己的手機錄下這段殺人過程。

布萊恩的敘述提供新佐證，有助以謀殺罪審判這3名男性，即馬麥可、馬麥可的父親葛瑞格里（Gregory McMichael）和布萊恩，也可能有助將3人控以聯邦仇恨犯罪罪名。

老馬麥可先前長年在地方檢察官辦公室擔任警探，亞伯里案原先被當地警方和司法官員壓下，直到5月5日布萊恩拍下的影片流入媒體手中，本案才得以曝光。

這起案件點燃全美民眾怒火，並已移交聯邦層級調查人員辦理。

布萊恩的手機影片顯示，馬麥可父子當時停下車子，亞伯里試圖繞過車子時，馬麥可似乎以霰彈槍將他攔下，一陣扭打之下，亞伯里身中3槍，不支倒地。

戴爾在預審庭上表示，馬麥可經常表達對非裔美國人的仇恨，也常在文字通訊中和社群媒體上使用「黑鬼」字眼。

馬麥可父子起初宣稱他們殺害亞伯里是出於自衛，地方檢察官似乎也採信這個說詞，但戴爾駁斥這項說法。

戴爾在庭上說：「我不認為馬麥可先生是出於自衛。我認為出於自衛的是亞伯里先生。」

「我認為亞伯里先生是遭人追逐才一直跑，直到再也跑不動為止。」（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP