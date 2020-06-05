黑人民權牧師夏普頓：佛洛伊德改變了全世界

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（法新社明尼阿波利斯4日電） 數百名哀悼者今天聚集在美國明尼阿波利斯市追思遭警方壓頸窒息身亡的佛洛伊德。非裔民權牧師矢言，全體示威者將會抗爭到底，直到「改變整個司法體係為止」。

從東岸到西岸，儘管當局實施宵禁，包括紐約、華盛頓、華盛頓特區、西雅圖和洛杉磯等全美各大城市示威已持續第10個晚上。大多數是和平示威，現場場面哀戚。

在明尼阿波利斯市，佛洛伊德（George Floyd）的律師克魯普（Benjamin Crump）告訴追悼者，他會為佛洛伊德討回公道。46歲的佛洛伊德5月25日遭白人警察粗暴地以膝蓋壓脖在地將近9分鐘，最後窒息死亡。

代表佛洛伊德家屬的克魯普說：「不是新型冠狀病毒殺死了佛洛伊德，是其他大流行，是種族主義和歧視的大流行。」

群眾站立默哀8分46秒，這是佛洛伊德遭員警壓頸的時間長度。

佛洛伊德之死再度引爆非裔人士遭警方殺害的長期怒火，示威浪潮之大是自1968年美國民權鬥士金恩博士（Martin Luther King Jr）遭刺殺以來首見。

隨着要求種族正義的抗議從美國擴及到全球，非裔民權牧師夏普頓說，佛洛伊德不會白白犧牲。

65歲的夏普頓說：「該是我們以佛洛伊德之名挺身而出，叫你把膝蓋從我們的脖子上拿開的時刻。」

他說：「喬治（佛洛伊德），你改變這個世界。我們將持續抗爭，直到我們改變整個司法體係為止。」

佛洛伊德的家屬、非裔民權領袖傑克森（Jesse Jackson）、明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）與明州民主黨籍參議員克羅布查（Amy Klobuchar），都參與這場在中北大學（North Central University）舉行的追悼儀式。

當載着佛洛伊德靈柩的靈車抵達追思活動現場時，明尼阿波利斯市警局局長亞拉東多（Medaria Arradondo）單膝下跪致哀。佛洛伊德身亡地點擺滿鮮花，聚集大量民眾。（譯者：陳怡君/核稿：陳昱婷）

© 2020 AFP