NBA理事會通過複賽計畫 7月底開打

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社洛杉磯4日電） 美國職籃NBA理事會今天批准22支球隊恢復2019-2020年球季賽事的計畫，為因疫情停擺3個月的球季於佛羅里達州複賽鋪路。

NBA聯盟指出，理事會提出的方案是22隊於單一地點比賽。

聯盟正在和國家籃球協會球員工會（National Basketball Players Association）致力於完成一套完整的球季重啟計畫，包括與公衛專家和政府官員攜手合作，以避免或減輕2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情造成的風險。

ESPN與運動新聞網站「運動員」（The Athletic）報導，NBA理事會以29票對1票通過此一計畫；ESPN指出，唯一反對的是波特蘭拓荒者隊的代表。

根據NBA的提議，7月31日起22支球隊將在佛羅里達州奧蘭多迪士尼世界（Disney World）的ESPN體育大世界園區（ESPN Wide World of Sports Complex）進行賽事，以盡量減少疫情威脅。比賽將閉門打，不開放觀眾進場。

22支參與複賽的球隊，除了東、西區聯盟各自的前8名之外，與第8名隊伍勝差在6場以內的球隊，像是紐奧良鵜鶘、拓荒者、聖安東尼奧馬刺、沙加緬度國王、鳳凰城太陽、華盛頓巫師這6隊，也在複賽行列當中。

這22隊將先參加8場例行賽，季後賽於8月登場，總冠軍賽預定最晚10月12日結束。

聯盟目前也暫定，2020-2021年球季將從12月1日開打。

NBA總裁席佛（Adam Silver）說：「理事會批准複賽形式是重啟NBA球季的必要步驟。」

NBA於3月11日傳出猶他爵士隊法國籍中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）染疫後，成為北美第一個停賽的運動聯盟。

© 2020 AFP