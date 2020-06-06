全球冠狀病毒疫情逾678萬例確診 死亡數逼近40萬

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（法新社巴黎6日電） 法新社彙整的官方數據顯示，截至格林威治標準時間6日11時（台灣6日晚間7時），全球至少39萬5977人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），確診病例逾678萬2890例。

疫情從去年12月在中國爆發後，目前已蔓延到196個國家及地區，至少有294萬3700人被視為已經康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但上述數字恐怕只反映實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測出現癥狀或嚴重的病例。

全球疫情最嚴重的美國，境內累計10萬9143人病故，累計確診數達189萬7838例，至少49萬1706人康復。

英國死亡人數在全球僅次於美國，境內累計4萬261 人病故，確診達28萬3311例。

其他疫情重災區還包括巴西（3萬5026死，64萬5771例確診）、義大利（3萬3774死，23萬4531例確診）、法國（2萬9111死，19萬52例確診）。

中國（不含香港、澳門）境內目前通報4634死，累計8萬3030例確診。

從區域來看，歐洲累計確診224萬8511例，18萬2708死；美國和加拿大累計確診199萬2165例，11萬6894死；拉丁美洲和加勒比海地區累計確診124萬5077例，6萬2458死。

亞洲累計確診65萬2812例，1萬8636死；中東地區累計確診45萬8222例，1萬248死；非洲累計確診17萬7477例，4902死；大洋洲累計確診8632例，131死。（譯者：陳彥鈞/核稿：陳昱婷）

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