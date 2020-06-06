病故人數攀升 印度新德里火葬場營運到深夜

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社新德里6日電） 隨着印度首都新德里感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）死亡人數持續上升，火葬場為了因應持續送進來的遺體而營運到深夜。

新德里最大、最古老的火葬場Nigambodh Ghat在露天場地焚燒遺體，冒出的濃煙刺痛在旁等待的工作人員與哀悼者雙眼。

從醫院運來的遺體不斷增加，迫使這座位於歷史景點紅堡（Red Fort）旁的火葬場不得不延長營運時間。火葬儀式從上午8時開始，一路焚燒到深夜。

印度是全球疫情最嚴重的國家之一，迄今大約24萬人感染、逾6700人死亡。根據官方數據，德里地區約650人病故，但是媒體和殯葬業者表示，實際人數還要多出數百人。

經營Nigambodh Ghat火葬場的委員會表示，兩個月內就經手超過500具確診病患遺體。

火葬場管理委員會的古普塔（Suman Kumar Gupta）表示，參加葬禮的家屬必須在入口處排隊通過「消毒通道」，為了火葬儀式等上好個幾小時。

古普塔說：「他們希望加快速度，但我們只有3座焚化爐在運作。」用焚化爐火化一具遺體至少需要2小時，比傳統火葬柴堆的火化方式快許多。

火葬場隨處都能感受到壓力的氛圍，有些救護車從醫院一次載來4、5具遺體，據說患者遺體已經多到醫院的太平間放不下。

1名救護車司機告訴法新社，有好幾次他不得不把載着滿車遺體的救護車停在Nigambodh Ghat火葬場，等待一整夜，因為火葬場無法立即安排火化，而這些屍體也不可能再載回醫院。

在疫情爆發前，愛好傳統的印度人排斥用現代的焚化爐進行火葬，如今他們擔心疾病傳播的風險，希望透過快速且有效率的方法火化。

古普塔說：「以前我們一天只需要處理4到5具遺體，還得努力說服民眾使用。如今情勢大不同。」

古普塔擔心缺乏防護設備的火葬場員工置身感染風險，但這些人看起來卻老神在在。

火葬場員工夏瑪（Sanjay Sharma）看着身旁悲傷的家屬，抽着香菸表示，他確信德里疫情還會惡化下去。

他說：「但我們確保會以尊重的態度對待死者，這是我們至少能為傷心欲絕的家屬所做的事。」（譯者：陳怡君/核稿：陳昱婷）

© 2020 AFP