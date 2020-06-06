響應反種族歧視抗議 杜魯道單膝跪地

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（法新社渥太華5日電） 加拿大總理杜魯道今天意外現身加拿大國會前的抗議活動，加入現場數以千計的群眾一起單膝跪地，聲援在美國的反種族歧視與抗議警方執法過當的示威遊行。

加拿大爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情以來，總理杜魯道（Justin Trudeau）罕見出現在公眾場合。

杜魯道稍早在每日例行記者會上說：「太多的加拿大人看到執法人員會感到恐懼和焦慮。過去幾周來，我們看到很多加拿大人突然意識到，我們有太多的同胞在現實生活中會遇到歧視，而我們必須終結歧視。」

美國46歲非裔男子佛洛伊德（George Floyd）5月25日因疑似使用偽鈔，在明尼蘇達州的明尼阿波利斯市（Minneapolis）被警察攔下，他當時趴在地上，並無武裝，卻遭一名白人警察用膝蓋壓制後頸，佛洛伊德最終斷氣。他的死在全美各地引爆反種族歧視的示威活動，不少國家也跟着響應。

杜魯道手持「黑人的命也是命」標語T恤，戴着口罩和群眾一起高呼口號。加拿大國會山莊前的抗議人潮一直綿延到美國大使館。

杜魯道和抗議群眾一起單膝跪地8分46秒。這是佛洛伊德遭警方以膝壓頸的時間。

陪同杜魯道前往現場的加拿大家庭兒童暨社會發展部長霍森（Ahmed Hussen）說：「看看現場群眾的組成多元，不單是非裔加拿大人，而是所有人都認為黑人的命也是命。」

加拿大各大城市出現類似的抗議活動。在多倫多，警察局長桑德斯（Mark Saunders）和多名着制服警察會見遊行經市中心的抗議民眾，而他們也單膝跪地。

桑德斯在推特上說：「我們看見你們，我們正在傾聽。我們必須大家團結做出改變。」

桑德斯的行動贏得安大略省（Ontario）省長福特（Doug Ford）的讚揚，福特表示，多倫多市第一位非裔警察首長加入抗議者的畫面深具「影響力」。

© 2020 AFP