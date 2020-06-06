5歲非裔男童墜樓身亡 引爆巴西版反種族歧視示威

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（法新社巴西雷西夫5日電） 巴西一名非裔男童日前墜樓喪命，引發數百人今天上街遊行，與美國反種族歧視抗議潮形成呼應。這名男童是在擔任女傭的母親將他託付給白人僱主時喪生。

5歲男童米格爾．達席瓦（Miguel da Silva）2日從9樓墜落喪命，這棟高聳的建築物是他母親從事幫傭工作的地點，位於巴西東北部培南布可州（Pernambuco）首府雷西夫（Recife）。

事發前男童的母親因為要替僱主家外出遛狗，而將男童託付給白人女性僱主看顧。

巴西電視台播放的監視器畫面顯示，女傭外出後，白人僱主和站在運貨電梯里的男童交談，接着按電梯的頂樓按鈕，讓男童獨自一人坐電梯登樓。媒體報導，男童走出電梯後，爬過一扇窗戶並攀上陽台欄桿，接着墜樓身亡。

此事導致巴西爆發與美國類似的反種族歧視示威，。抗議群眾走上雷西夫街頭，手舉寫着「黑人的命也是命」的標語牌。

示威者費瑞拉（Nathalia Ferreira）說：「參與這場示威很重要，因為米格爾的生命代表其他眾多非裔孩子和幫傭孩子的實際（生活）狀況，我們每個人都可能與他有類似遭遇。」

為防範2019冠狀病毒疾病（COVID-19），民眾戴着口罩上街，並穿上印有男童照片的T恤，以法院為起點，走向男童墜樓身亡的大樓。

非裔族群占巴西總人口56%，平均收入只有白人的大約一半，且平均壽命較短。根據社運人士說法，非裔族群在巴西遭到根深柢固的歧視。（譯者：李宛諭/核稿：張佑之）

© 2020 AFP