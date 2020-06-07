俄北極圈漏油污染 蓬佩奧：美國願助專業清理

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（法新社華盛頓6日電） 俄羅斯西伯利亞北部一座發電廠貯油槽外泄，大量柴油流入北極地區一條河流造成嚴重污染。美國今天說，願意提供專業技術，協助俄羅斯清理污染。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在推特寫道：「很遺憾得知俄羅斯諾里爾斯克（Norilsk）漏油事件。」

他說：「雖然我們多有歧見，但美國準備協助俄國來減輕這場環保災難，並且提供我們的技術專長。」

俄國礦業集團諾里爾斯克鎳業公司（Norilsk Nickel）所屬、位於西伯利亞工業城市諾里爾斯克附近的一座電廠，5月29日發生一座貯油槽倒塌意外，導致約1萬5000噸柴油流入附近河流，另有6000噸溢流周遭土地。

這起事件可能是當地歷來漏油導致的最嚴重生態災難，柴油染紅了偏遠苔原地區水道，從太空可見大片鮮紅污染區塊。

俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）已宣布緊急狀態，並表示他希望相關公司負責清理費用。清理工作可能需要好幾年工夫。

由於正值春季期間封冰融解，地區滿布泥濘，加上附近的安柏那亞河（Ambarnaya River）河道淺，船隻難以到達現場，清理工作相形複雜困難。

俄國官員昨天表示，可能是油槽下方永凍層融化流失，導致油槽坍塌，造成漏油事件；目前已下令檢修此一脆弱地區的基礎設施。（譯者：紀錦玲/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP