傳川普打算削減駐德美軍人數 柏林表達遺憾

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社法蘭克福7日電） 德國外交部長馬斯（Heiko Maas）今天對於有報導指美國總統川普計畫削減駐德美軍人數表達遺憾，強調密切合作符合兩國利益。

柏林其他高階政治人物則是更加坦率地批評，抨擊這項計畫再對兩國關係構成打擊，還可能衍生安全風險。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）5日報導，川普已下令五角大廈，把常駐德國的美國軍方人員從現行的3萬4500人大減9500人。這項舉措將大幅削弱美國在北大西洋公約組織（NATO）內對歐洲的防禦承諾，而且似乎讓柏林政府措手不及。

馬斯告訴德國「周日畫報」（Bild am Sonntag）：「萬一出現要撤離部分美軍的情況，我們會留意。」

「我們珍惜數十年來與美國武裝部隊擴大合作，這樣做符合兩國利益。」

但馬斯承認在川普任內，雙邊關係變得緊繃。他告訴周日畫報：「我們是跨大西洋聯盟的緊密夥伴，但現況複雜。」

對於媒體報導駐德美軍人數將減少，且未來上限設在2萬5000人，美國官員未立即證實這項計畫。但川普政府與歐洲盟友對長期以來的合作協議意見分歧，關係緊繃。

川普近年把矛頭特別指向德國，指控這個北約盟友防禦支出不足。

© 2020 AFP