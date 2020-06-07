全球冠狀病毒疫情確診逾682萬例 染疫不治逼近40萬人

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（法新社巴黎6日電） 法新社彙整的官方數據顯示，截至格林威治時間6日19時（台灣7日凌晨3時），全球至少39萬7179人感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）不治，累計確診感染至少682萬7260例。

2019冠狀病毒疾病疫情從去年12月在中國爆發後，目前已蔓延到196個國家及地區，至少有296萬3800人被視為已經康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但上述數字恐怕只反映實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測嚴重病例。

全球疫情最嚴重的美國，境內累計10萬9497人病故，累計確診達190萬8235例，至少49萬1706人康復。

英國的死亡人數在全球僅次於美國，境內累計4萬465人病故，確診達28萬4868例。

其他疫情重災區還包括巴西（3萬5026死，64萬5771例確診）、義大利（3萬3846死，23萬4801例確診）、法國（2萬9111死，19萬52例確診）。

中國（不含香港、澳門）境內目前通報4634死，累計8萬3030例確診。

就區域分，歐洲累計確診225萬6731例，18萬3101死；美國和加拿大累計確診200萬3251例，11萬7297死；拉丁美洲和加勒比海地區累計確診125萬2117例，6萬2589死。

亞洲累計確診65萬9097例，1萬8756死；中東地區累計確診46萬7170例，1萬330死；非洲累計確診18萬254例，4975死；大洋洲累計確診8641例，131死。

© 2020 AFP