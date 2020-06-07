全球新冠肺炎確診近700萬例 逼近40萬人不治

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（法新社巴黎7日電） 法新社彙整的官方數據顯示，截至格林威治時間7日11時（台灣7日晚間7時），全球至少39萬9907人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），確診病例逾691萬7100例。

疫情從去年12月在中國爆發後，目前已蔓延到196個國家及地區，至少有301萬5900人被視為已經康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但上述數字恐怕只反映實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測嚴重病例。

全球疫情最嚴重的美國，境內累計10萬9802人病故，累計確診數達192萬61例，至少50萬849人康復。

英國的死亡人數在全球僅次於美國，境內累計4萬465人病故，確診達28萬4868例。

其他疫情重災區還包括巴西（3萬5930死，67萬2846例確診）、義大利（3萬3846死，23萬4801確診）、法國（2萬9142死，19萬631例確診）。

中國（不含香港、澳門）境內目前通報4634死，累計8萬3036例確診。

從區域來看，歐洲累計確診226萬8621例，18萬3338死；美國和加拿大累計確診201萬5118例，11萬7634死；拉丁美洲和加勒比海地區累計確診129萬1453例，6萬4100死。

亞洲累計確診67萬9622例，1萬9244死；中東地區累計確診46萬9545例，1萬412死；非洲累計確診18萬4068例，5048死；大洋洲累計確診8640例，131死。（譯者：陳政一）

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