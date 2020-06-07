原住民遭警擊斃 加拿大原權團體要求獨立調查

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（法新社蒙特婁6日電） 加拿大一名原住民女性近日在家屬報警請求前來查看她的身心狀況時，遭警方槍擊身亡。加拿大原住民團體今天要求，應對這起案件展開獨立調查。

26歲的摩爾（Chantel Moore）4日在加拿大東部新布朗斯威克省（New Brunswick）的艾蒙茲頓市（Edmundston）遭警察擊斃。據警方說法，摩爾當時持刀威脅員警。摩爾家屬則表示，警方開了5槍將她制伏。

加拿大5個全國性原住民組織之一的「原住民大會」（Congress of Aboriginal People，CPA）今天要求，「對摩爾之死及加拿大警察和司法體系對原住民持續存在的系統性偏見和種族歧視，進行公開調查」。

原住民大會主席貝特宏（Robert Bertrand）表示，摩爾「在（警察）上門查看時...遭到射殺的悲劇，清楚告訴所有加拿大人，加拿大原住民在與警察和司法體系交涉時，持續面對一套截然不同的情況」。

儘管加拿大警方已對摩爾的死亡展開調查，但加拿大原住民團體「第一民族議會」（Assembly of First Nations，AFN）主席貝爾加德（Perry Bellegarde）表示，必須由公正的第三方來進行調查，以確認警方為何使用致命武力，以及警方反應是否和種族因素有關。

貝爾加德說：「一通求助電話，為何演變成需要打電話找驗屍官？這種事根本不該發生。我們有必要查出警方的反應是否牽涉任何種族因素，以及警方使用武力是否過度激烈。」（譯者：李晉緯/核稿：張正芊）

© 2020 AFP