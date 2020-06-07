反對吞併約旦河西岸 以色列數千人高喊要和平

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社特拉維夫6日電） 數千名以色列民眾今天晚間在以國第二大城特拉維夫（Tel Aviv）進行示威，反對政府打算吞併已遭佔領的約旦河西岸（West Bank）部分地區的計畫，高喊要和平民主。

這場集會活動由左翼非政府組織和政黨發起，示威民眾揮舞以色列和巴勒斯坦旗幟，手持標語反對佔領約旦河西岸及可能吞併其部分土地。

美國總統川普今年年初公布充滿爭議的中東計畫，允許以色列吞併約旦河西岸猶太人屯墾區和其他戰略要地。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）日前與中間派政治聯盟藍白聯盟（Blue and White）領袖甘茨（Benny Gantz）達成共組聯合政府的協議，根據協議的一部分，尼坦雅胡最快可能在7月1日將川普的計畫交付內閣和國會尋求背書。

這項計畫也設想巴勒斯坦建國，但領土不但減少，也沒有滿足巴勒斯坦人最大的訴求，也就是將首都設在東耶路撒冷。巴勒斯坦已經斷然拒絕這項計畫。

一名示威民眾呼籲巴勒斯坦人和以色列人之間要更加團結。

示威民眾史瑞柏（Anat Schrieber）告訴法新社，巴勒斯坦人和猶太人之間已經對彼此造成太多傷害，「我們是兄弟，我們都屬於這裡，團結合作會比單打獨鬥力量更大」。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP