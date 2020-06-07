製表凸顯非裔男受暴後股市都走高 福斯新聞道歉

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（法新社華盛頓6日電） 美國福斯新聞（Fox News）昨天用圖表呈現非裔男性承受暴力、引發社會高度關注後，股市如何反應。在全美陷入反種族歧視抗議之際，這種作法引發嘩然，福斯新聞今天對此致歉。

福斯新聞昨天在「拜爾特別報導」（Special Report with Bret Baier）節目中播出一張圖表，凸顯股市在過去類似暴力事件後紛紛走高。

這些事件包括1968年民權領袖馬丁．路德．金恩（Martin Luther King Jr）遇刺；涉及1991年毆打非裔男子金恩（Rodney King）案件的警察獲無罪開釋；2014年非裔青少年布朗（Michael Brown）遭警方擊斃；上月非裔男子佛洛伊德（George Floyd）在明尼蘇達州被白人警察壓着脖子直至斷氣等。

福斯新聞今晚發布聲明表示：「福斯新聞頻道特別報導使用的資訊圖表，描述市場在民間騷亂的歷史性時刻如何反應，不應該在缺乏完整脈絡的情況下上電視播出。」

「我們對於這張圖表不顧他人感受致歉，並認真看待此事。」

福斯新聞主播拜爾（Bret Baier）轉推這份聲明，但未多作評論。

這張圖表引發民眾憤怒。在佛洛伊德死亡後，此時全美數以千計民眾正投入大規模抗議，反對種族主義和警察施暴。

伊利諾州聯邦眾議員拉許（Bobby Rush）推文表示：「這張圖表說明@福斯新聞不在乎黑人的性命。」

共和黨全國委員會（Republican National Committee）前主席史蒂爾（Michael Steele）也推文道：「這就是#福斯新聞哀悼黑人男性死亡的方式，用股市上漲多少來呈現。搞什麼！」

© 2020 AFP