防疫鬆綁後首度召開 美聯準會例行會引發關注

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（法新社華盛頓6日電） 美國各州陸續鬆綁防疫措施後，美國聯邦準備理事會（Fed）9、10日將召開首場例行會議。

即便2019冠狀病毒疾病（COVID-19）依舊威脅民眾日常生活，美國勞工部資料顯示，5月非農業就業人口增加250萬人，扭轉3月至4月流失2210萬人的頹勢。

當疫情一爆發，聯準會趕在全美商業活動停擺前即迅速採取行動，聯準會決定利率政策的聯邦公開市場委員會（FOMC）3月間一口氣將其關鍵借貸利率調降至零。

相當於美國中央銀行的聯準會還提供數兆美元的流動資金，提供貸款給中大型企業，挹注銀彈給州和地方政府。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）誓言，如有需要，將祭出更多舉措。

由於總統川普（Donald Trump）寄望以強健的經濟復蘇來拉擡自己11月大選連任機會，5月優於預期的就業數據替他打了一劑強心針。

儘管如此，美國經濟仍未擺脫困境。西班牙對外銀行（BBVA）首席美國經濟學家卡普（Nathaniel Karp）認為，FOMC短時間內不會動搖立場。

他說：「儘管初步跡象顯示危機最壞的部分已經過去，我們預料聯准將重申承諾，竭盡所能去做，同時檢討FOMC看待目前危機的方式。」

© 2020 AFP