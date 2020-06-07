高球亞巡賽9月複賽 為防疫桿弟可能得到當地找

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（法新社香港7日電） 高球亞巡賽將以9月的3場比賽重啟2020年賽季，且為防疫，選手可能必須獨自赴賽，並僱用當地人當桿弟。

法新社報導，亞洲巡迴賽（Asian Tour）因疫情影響，自美國選手辛姆斯比（Trevor Simsby）3月7日在馬來西亞公開賽冠軍後，因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情即暫停至今，如今預定以9月10日到13日，在韓國仁川舉行的東海公開賽做為複賽第一戰。

總獎金118.1萬美元（約新台幣3551萬元）的東海公開賽，將會是防疫規定下所舉行的3場比賽中的第一場比賽，這表示選手可能必須獨自赴賽並僱用當地桿弟。台灣、日本的比賽將於接下來的幾個星期登場。

亞巡賽執行長唐籌民（Cho Minn Thant）表示，複賽的頭幾場比賽，看起來會很不一樣，將加強衛生安全方面的管制措施。

唐籌民說：「如果必須把入境主辦國的外籍旅客人數縮減到最低，可能就得放棄讓私人桿弟、隨行人員和支援工作人員同行。」

男子3大高球巡迴賽中，亞巡賽最晚宣布複賽，由於每場比賽都有超過25個國家的選手出賽，在國際賽賽程上面臨嚴峻挑戰。

美國職業高爾夫巡迴賽（PGA Tour）將於本周複賽。6月11日在德州沃斯堡（Fort Worth）舉行的嘉信理財挑戰賽（Charles Schwab Challenge）雖不開放球迷觀賽，參賽選手卻大有來頭，世界排名前5的好手都將爭冠。

歐洲巡迴賽（European Tour）則是宣布下個月恢復球季，舉行6站比賽，從7月22日舉行的英國名人賽（British Masters）打頭陣。

© 2020 AFP