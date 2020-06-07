OPEC+產油國同意 創紀錄減產延長至7月底

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（法新社維也納6日電） 沙烏地領導的石油輸出國家組織（OPEC）及其他主要產油國今天同意，把4月達成的歷史性減產協議延長至7月底。國際油價近期已因冠狀病毒疾病防疫措施鬆綁，而暫時反彈回升。

OPEC發表聲明說，OPEC的13個成員國以及主要是俄羅斯等盟友，決定把4月達成的5至6月創紀錄減產協議延長實施一個月。

由於世界各國為遏阻2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情擴散，紛紛採取嚴格防疫封鎖措施，導致石油需求驟減及油價暴跌。

OPEC的聲明說：「所有參與國家…同意把涉及5月和6月的首階段產量調整，再延長一個月。」

按照4月達成的減產協議，OPEC和夥伴國（OPEC+）承諾從5月1日起至6月底，每日減產原油970萬桶；並從7月起逐步縮減至每日減產770萬桶，直到12月底。

擔任OPEC輪值主席的阿爾及利亞能源部長阿卡布（Mohamed Arkab）告訴法新社，新同意的7月減產幅度為每日960萬桶，較5和6月的每日970萬桶略低。阿卡布又說，主要產油國的石油部長將會每個月集會，評估這項協議。

分析師原先預期，如果未延長至夏末或甚至延長到年底，5和6月減產額度至少也會延長一個月。

© 2020 AFP