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（法新社香港8日電） 美國就業報告亮眼，點燃經濟會從2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情中復蘇的樂觀情緒，帶動亞股今天收高。

隨着世界各國持續鬆綁封鎖措施，加上政府祭出數兆美元刺激方案及中央銀行承諾撐經濟，3月一度跌到谷底的全球股市如今一飛衝天。

美國勞工部5日公布的數據顯示，5月非農就業人數新增250萬人，翻轉減少800多萬人就業的預期，激勵那斯達克指數和標普500指數攀漲，距離創新高僅一步之遙。

投資公司Allied Investment Partners PJSC的執行合夥人赫威伊（Iyad Abu Hweij）說：「雖然目前因COVID-19對企業獲利的影響，仍有很大的不確定性，企業今年下半年可能因為經濟重啟而恢復獲利能力，投資人受到激勵。」

東京股市上漲1.37%。威靈頓股市勁揚3.16%，因紐西蘭當局宣布，自疫情爆發至今，境內首度沒有活躍病例，疫情已經結束，將解除防疫禁令。

香港股市微漲0.03%，連續第6個交易日收漲。首爾股市小漲0.11%，上海股市上揚0.24%，台北股市揚升1.14%，新加坡股市上漲1.65%，雅加達股市攀漲2.48%，曼谷股市上揚0.21%，馬尼拉股市上漲0.76%。（譯者：陳昱婷/核稿：林治平）

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