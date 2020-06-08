全球新冠肺炎確診破703萬例 逾40萬人不治

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（法新社巴黎8日電） 法新社彙整的官方數據顯示，截至格林威治時間8日11時（台灣8日晚間7時），全球至少40萬3449人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），確診病例逾703萬330例。

疫情從去年12月在中國爆發後，目前已蔓延到196個國家及地區，至少有306萬3500人被視為已經康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但上述數字恐怕只反映實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測嚴重病例。

全球疫情最嚴重的美國，境內累計11萬514人病故，累計確診數達194萬2363例，至少50萬6367人康復。

英國的死亡人數在全球僅次於美國，境內累計4萬542人病故，確診達28萬6194例。

其他疫情重災區還包括巴西（3萬6455死，69萬1758例確診）、義大利（3萬3899死，23萬4998確診）、法國（2萬9155死，19萬974例確診）。

中國（不含香港、澳門）境內目前通報4634死，累計8萬3040例確診。

從區域來看，歐洲累計確診228萬6470例，18萬3716死；美國和加拿大累計確診203萬8062例，11萬8373死；拉丁美洲和加勒比海地區累計確診132萬9461例，6萬5861死。

亞洲累計確診69萬7016例，1萬9624死；中東地區累計確診48萬302例，1萬562死；非洲累計確診19萬379例，5182死；大洋洲累計確診8645例，131死。（譯者：陳政一）

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