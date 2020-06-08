刊登參議員呼籲出兵投書 紐時社論編輯辭職

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（法新社紐約7日電） 「紐約時報」日前刊登美國聯邦參議員呼籲動用軍事力量對付全國抗議民眾的投書，不引發輿論和自家員工強烈批評，社論版編輯今天在一片爭議聲中辭職。

全美各地反種族歧視抗議活動延燒，共和黨籍聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）日前投書紐時，文章標題為「出動軍隊」（Send In the Troops），他呼籲政府「發動勢不可擋的武力展示來驅散、拘捕，最終嚇阻不法之徒」。

這篇立場強硬的投書引發來自紐時內部與外界的憤怒。約800名紐時員工連署抗議報社刊出這篇文章，許多員工推文表示，刊登這篇文章會「置紐時非裔員工於險境」。

面對外界批評聲浪，2016年5月起接掌社論版的班奈特（James Bennet）起初還為刊登這則投書提出辯護，稱這篇投書是紐時承諾海納多元意識型態的例子。

紐時發行人薩茲柏格（A.G. Sulzberger）起初也捍衛刊登這篇文章的決定，不過後來改口表示文章並不符合紐時標準。

班奈特也坦承自己在刊登前並未讀過這篇投書。

薩茲柏格今天在宣布班奈特去職的紐時聲明中，稱班奈特是「才華洋溢又正直的新聞工作者」。

這篇聲明並未提到柯頓投書的爭議，不過引述了薩茲柏格致員工的備忘錄內容：「上周我們在編輯過程中出了很大的失誤，不是近年來第一次發生了」。

「詹姆士（班奈特）和我皆同意，在這段做出相當大程度變動的時期，需要一個新的團隊來領導這個部門。」

紐時任命2017年到職的金斯柏瑞（Katie Kingsbury）在今年11月大選前擔任社論版的代理編輯。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP