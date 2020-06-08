前總統涉監控400多名記者 阿根廷當局籲調查

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（法新社布宜諾斯艾利斯7日電） 消息人士透露，阿根廷前總統馬克里被控涉嫌對400多名記者進行監控。阿根廷聯邦情報局已要求對此展開調查。

法新社引述消息人士報導，約100名學者、企業界人士和民間社團重要人物，以及採訪20國集團（G20）和世界貿易組織（WTO）峰會的數十名外籍記者，都出現在監控名單中。

匿名消息人士表示，指控案已於5日提出，明天將出具所有證據。此案相關文件分列3個檔案，名為「2017」、 「G20記者」（G20 Journalists）與「 雜項」（Miscellaneous），放置在聯邦情報局（Federal Intelligence Agency, AFI）前反情報主任辦公室的保險箱中。

相關人物檔案資訊涵蓋政治傾向、社群媒體貼文、同情女權團體或是政治、文化等內容。他們無論是否對當時馬克里政府提出批評，都被列入檔案中。

阿根廷現任中間偏左派總統艾柏托（Alberto Fernandez）已指派卡瑪紐（Cristina Caamano）負責對聯邦情報局進行稽查，這是重整聯情局的行動之一。

2015年上台的馬克里（Mauricio Macri）去年卸任，曾於2017年主辦第11屆世界貿易組織（WTO）部長會議，以及2018年第13屆20國集團（G20）高峰會。（譯者：紀錦玲/核稿：劉淑琴）

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