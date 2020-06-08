巴西智利疫情居高不下 墨西哥政壇要角染疫

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（法新社聖地牙哥7日電） 拉丁美洲國家2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情引關注，巴西逾3.7萬人病故為世界第3高；智利單日確診創新高；墨西哥政壇要角中鏢；古巴政府則稱當地疫情已獲控制。

● 巴西總病故人數全球第3高

巴西衛生部今天通報過去24小時有1382人病亡，累計3萬7312人不治；新增確診1萬2581例，累計確診達68萬5427例。

巴西病故人數在全球高居第3，僅低於美國和英國，但總統波索納洛（Jair Bolsonaro）不但痛批地方官員實施居家禁足令，還揚言要退出世界衛生組織（WTO）。

● 智利調整死亡統計數字

在智利，衛生部今天將653例納入疫情死亡人數，總數來到2290人。

衛生部表示，653例包括WTO點出的3、4月統計疏失，外加單日新增的96例。

當地過去24小時新增確診達6405例，寫下單日新高，自3月3日智利通報首起病例以來，境內確診累計達13萬4150例。

● 墨西哥政壇大咖也中鏢

墨西哥、巴拿馬也都看到病例增加。

墨西哥衛生部今天通報確診新增3484例，累計11萬7103人感染；死亡新增188例，總計1萬3699人病故。

墨西哥社會安全研究所（IMSS）首長羅布多（Zoe Robledo）今天也確診，宣布將在家辦公。

41歲的羅布多是總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）親近幕僚，如今染疫，讓人擔心總統也有感染風險。

在巴拿馬，衛生部今天報告過去24小時新增421人染疫，累計確診1萬6425例；新增7人不治，累計393人病故。

● 古巴稱疫情已獲控制

古巴連續8天無人病故後，總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）則宣布當地疫情已獲控制。

古巴全國1120萬人口，目前為止累計感染病例不到2200人，其中83人病亡、 1862人治癒，僅244人尚在治療中。

古巴預料下星期將宣布逐步解封的相關策略。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP