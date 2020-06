巴西民眾街頭示威 抗議總統波索納洛抗疫不力

廣告 繼續瀏覽後續

(法新社聖保羅7日電) 巴西總統波索納洛對抗2019冠狀病毒疾病疫情不力,讓怒火中燒的民眾,在今天走上聖保羅和首都巴西利亞的街頭示威。

數百人敲鑼打鼓在首都巴西利亞(Brasilia)示威遊行,譴責極右翼總統波索納洛(Jair Bolsonaro)。

示威群眾中許多人身穿黑衣、戴着口罩,手拿寫着「所有人為民主站出來」(Everyone for democracy)、「反對種族主義和法西斯主義」(Against racism and fascism)、「政府的滅絕政策就是恐怖主義」(Terrorism is the government's policy of extermination)等標語。

這是巴西自2019冠狀病毒疾病(COVID-19)疫情爆發以來,第一次在首都舉行的反波索納洛示威活動。

抗議民眾呼喊着「法西斯主義滾開,讓開,群眾力量上街頭」的口號。

軍人出身的波索納洛在漫長的從政生涯中,因為發表了許多被認為是種族歧視、恐同、性別歧視的言論,引發不少爭議。

在此同時,也有一個規模較小,支持波索納洛的抗議活動。他的支持者通常在周末,於巴西利亞政府區的中心示威,要求解除封鎖措施,抗議最高法院和國會的行動。

波索納洛本人時常會親自參與這些示威。他自疫情爆發以來,不斷試圖淡化新型冠狀病毒帶來的威脅。

巴西已成為全球確診感染人數第2高的國家,境內有超過67萬人染疫,逾3萬5000人因此病故。

