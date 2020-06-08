朝覲恐生變 沙烏地阿拉伯染疫人數破10萬

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（法新社利雅德7日電） 原訂7月底的朝覲（hajj）要如期進行，如今增添不少變數，因為沙烏地阿拉伯衛生部表示，該國2019冠狀病毒疾病新增病例激增，染疫人數突破10萬。

沙國衛生部表示，感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的累計人數上升到10萬1914人，是波斯灣地區最高的，染疫病故人數也爬升到712人。

沙國在鬆綁封鎖措施後，染疫人數激增，今天已是連續第2天，單日染疫人數超過3000人。

沙烏地阿拉伯5日宣布港市吉達（Jeddah）再度封城，以遏止染疫數激增。吉達是穆斯林每年前往聖地麥加朝聖的出入口。

吉達封城措施包括下午3時到隔天上午6時實施宵禁、暫停開放在清真寺祈禱、公私立單位員工必須待在家中。

沙國在5月底放寬防疫措施，但衛生部表示，利雅德（Riyadh）可能很快會重新實施限制性措施，因為那裡的染疫病危人數「在過去幾天有持續性的增加」。

沙國已經表示，因為擔心疫情在伊斯蘭最神聖的城市蔓延，將繼續暫停麥加（Mecca）和麥地那（Medina）的副朝覲（umrah）儀式。

當局尚未宣布是否繼續進行預定7月底展開的一年一度朝覲儀式，但已敦促穆斯林暫時延後年度朝聖的準備工作。

去年，約有250萬信徒從全球各地前往沙烏地阿拉伯參加朝覲，那是所有穆斯林一生中必須至少進行一次的活動。

© 2020 AFP