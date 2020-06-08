病患歸零 紐西蘭總理開心宣布戰疫成功

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（法新社威靈頓8日電） 在最後一名現存患者康復後，紐西蘭境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例歸零，政府宣布解除國內所有限制令；總理阿爾登表示，她獲知消息後高興地在客廳跳起舞來。

雖然嚴格的入出境管制暫時還不會解除，但阿爾登（Jacinda Ardern）表示，已不再需要諸如擴大社交距離與公眾集會限制等。

阿爾登發表電視談話指出，紐西蘭人展現出空前團結，戰勝病毒，「我們有信心，現在確已遏止住病毒在紐西蘭的擴散」她還說，紐西蘭政府今天午夜後就會解除社交距離限制，警戒層級也將從第2級調降為第1級。

阿爾登表示，紐西蘭人為遏止疫情擴散做出的犧牲，包括長達7周的封城令，如今終獲回報。

被問到獲報境內現存病例歸零好消息有何反應時，她回答：「我跟小寶貝女兒跳起舞來，妮芙（Neve，阿爾登女兒的名字）雖有點被我嚇到，因為不解為何我會起舞，但還是跟我一起跳了起來。」

但她也說：「我們雖處於較安全、穩固的狀態，要重回疫情爆發前的生活仍不容易，而我們對抗疫情的決心和精神，如今將投注在經濟重建上。」

南太平洋島國紐西蘭人口約500萬，確診病例累計達1154例，22人病故。紐國境內17天來無新增病例，且直到今天以前，超過一周來僅一起現存病患。紐西蘭以個人隱私為由未公布最後一名康復病患詳細資料，但據信是一名50多歲婦人，病史與先前奧克蘭一處照顧中心有關。

© 2020 AFP