英國推防疫新規定 入境者須自我隔離兩周

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（法新社倫敦8日電） 英國針對2019冠狀病毒疾病實施防疫新限制，規定自今天起入境英國的人大都必須自我隔離兩周時間。營運已陷入困境的航空公司嚴厲譴責這項新限制。

這項措施不論是本國居民和訪客都適用，目的是為了預防從境外帶來的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病毒造成第二波感染，但會有一些例外。

過去兩周期間，英國每10萬人中新增感染2019冠狀病毒疾病病例數，仍排名全歐洲第2多。但仍有些批評者質疑，為何要降低染病率較低國家的民眾到英國旅行的機會，讓飯店、航空業經營更辛苦。

英國航空公司（British Airways）以及廉價航空易捷航空公司（EasyJet）和瑞恩航空（Ryanair）已經聯合對英國政府提起法律訴訟，反對這種他們所謂「不成比例和不公平」的作法。

英國衛生大臣韓考克（Matt Hancock）表示，會有這項新規定，是因為英國本土病例減少了，但「來自國外的患者比例增加了」。

由空路、鐵路、陸路、海路進入英國的旅客，都必須提供旅程的詳細資料，和他們打算自我隔離的地址。

但有幾種情況可以不需執行兩周自我隔離，包括卡車司機、「必要」醫護人員以及來自愛爾蘭而且已在那裡停留至少兩周時間者。

英國當局將進行抽查，違反規定者，將被處以1000 英鎊（約新台幣3萬7515元）罰款或遭起訴。

© 2020 AFP