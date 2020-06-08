CrossFit執行長推文挨批 銳跑宣布終止合作

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（法新社洛杉磯7日電） 美國健身中心公司CrossFit執行長一則有關全美反種族歧視示威潮的推文引發爭議，運動用品廠牌銳跑（Reebok）決定今年稍晚結束與CrossFit合作關係。

銳跑今天表示，公司作為今年CrossFit Games賽事贊助商，一旦完成合約義務，就會結束雙方合作關係。

銳跑聲明說：「最近我們已在討論新的協議，但是因為近日事件，公司決定終止與CrossFit HQ的合作關係。」

非裔男子佛洛伊德（George Floyd）5月25日在明尼蘇達州明尼阿波利斯（Minneapolis）遭警察蕭文（Derek Chauvin）以膝壓制頸部窒息而死，引爆全美抗議潮。

美國華盛頓大學健康計量評估研究中心（IHME）昨天將種族主義與歧視歸類為公共衛生議題，隨後CrossFit執行長葛萊斯曼（Greg Glassman）推文回說：「這是FLOYD-19。」

葛萊斯曼將佛洛伊德與2019冠狀病毒疾病（COVID-19）合並寫成FLOYD-19的推文一出後招致批評，多個人權團體怒稱這種言論根本麻木不仁。

CrossFit今天在推特發出葛萊斯曼道歉的聲明。

© 2020 AFP