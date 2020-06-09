俄北極圈嚴重漏油事故 浮動水壩圍堵污染未奏效

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（法新社莫斯科8日電） 俄羅斯官員今天表示，即使當局設置浮動水壩來圍堵油污，仍在西伯利亞地區一條河流發現到高濃度污染。

俄羅斯國際傳真社（Interfax）報導，克拉斯諾雅斯克（Krasnoyarsk）地區生態部副部長古門尤克（Yulia Gumenyuk）說：「在這些浮動水壩後方，我們發現高濃度石油產品。」

俄國緊急事務部5日曾宣布，已成功圍堵外漏到北極圈的大量柴油。

古門尤克說，這項圍堵措施要不是「沒效」，就是為時已晚。她表示，污染物質已經通過暫時性水壩。

古門尤克說，當地環保專家偵測到的燃料濃度，是可接受水平的80至116倍。

她並說，已在皮亞西諾湖（Lake Pyasino）記錄到高濃度污染物質。該湖是皮亞西納河（Pyasina River）的主要水源，對整個泰密爾半島（Taimyr）至為重要。

俄國礦業集團諾里爾斯克鎳業公司（Norilsk Nickel）所屬、位於西伯利亞工業城市諾里爾斯克附近的一座電廠，5月29日發生一座貯油槽倒塌意外，導致約2萬1000噸柴油外泄。

俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）3日下令進入緊急狀態來因應這場災難。

© 2020 AFP