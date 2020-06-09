全球爆發種族示威 法加檢討警方執法手段

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（法新社巴黎/渥太華8日電） 美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察壓頸致死，引發全球憤怒。加拿大和法國也檢討警方執法手段，防止相同的憾事再度發生。

佛洛伊德之死在全球掀起連串抗議，在法國除了引發民眾更加關注24歲非裔男子特拉奧雷（Adama Traore）2016年在法國警方拘留過程中喪命的事件，也令當地種族主義和警察暴力相關爭議再起。

法國警察監察機構表示，去年收到近1500件對警察的投訴，其中一半涉及暴力。

法國內政部長卡斯塔納（Christophe Castaner）今天宣布，將禁止法國警察在逮捕犯人時使用鎖喉來壓制。他在記者會上表示：「警察和國家憲兵學校將不再教導鎖喉。這個執法方式有危險性。」

卡斯塔納還表示，法國執法單位內部將對種族主義「零容忍」，有強烈種族主義嫌疑的員警將遭到停職。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）今天則說，他支持加拿大警察配備穿戴式攝影機，以確保警方執法「透明」，並盼藉此減少警察暴力和種族歧視情況。

杜魯道表示，他已與加拿大皇家騎警（Royal Canadian Mounted Police）警監魯基（Brenda Lucki）討論相關措施，並計畫向握有地方警察管轄權的各省省長提出這項建議。

杜魯道在記者會上說：「有許多關於非裔加拿大人和原住民遭到暴力對待的報導傳出，令人擔憂。我們知道有必要採取更多行動，且必須現在就做。」他透露本周就會開始推動警察配戴攝影機的計畫。

穿戴式攝影機可用於記錄警方與民眾互動過程及在犯罪現場搜證。支持這項用法的人認為，如此可提升警方執法透明度。（譯者：陳昱婷/核稿：張正芊）

© 2020 AFP