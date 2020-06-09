南北韓關係急凍 平壤9日起徹底切斷聯絡管道

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（法新社首爾9日電） 北韓對南韓未阻止維權人士空投反平壤文宣大感不滿，揚言廢除兩韓軍事協議並關閉跨邊界聯絡辦公室後，北韓官媒說，北韓將從今天起切斷與「敵人」南韓間的軍事和政治聯絡管道。

儘管北韓領導人金正恩與南韓總統文在寅2018年曾舉行過3場峰會，兩韓關係目前仍近乎凍結。

北韓中央通信社（KCNA）報導，平壤「將從2020年6月9日12時起，完全切斷並關閉透過南北韓共同聯絡事務所維持的兩韓當局間聯絡電話」以及其他溝通管道。

根據報導，「兩韓東西海岸軍事通訊網路」及北韓勞動黨中央委員會和南韓青瓦台之間的熱線也將切斷。

脫北者和其他維權人士長久以來會施放氣球，將批評金正恩侵害人權和發展核武野心的傳單空投到北韓。

北韓領導人金正恩胞妹、勞動黨第一副部長金與正4日要求南韓政府採取行動，阻止脫北者空投傳單的行為，否則將廢止金剛山觀光特區、完全拆除開城工業園區、廢除兩韓軍事協議，並關閉兩韓聯絡辦公室。

北韓中央通信社說，南韓當局默許「這些烏合之眾對朝鮮民主主義人民共和國（DPRK）的敵對行為」，「這使兩韓關係陷入災難」；DPRK是北韓正式國名縮寫。

「我們得出的結論是，沒必要與南韓當局面對面坐下來談，也沒什麼好討論的問題，因為他們只會讓我們感到沮喪。」

北韓中央通信社還說，金與正與另一名北韓高官金英哲（Kim Yong Chol）強調，「應把對待南韓的態度徹底轉為對待敵人的方式」。

他們決定要讓「這些叛國賊和賤民為自己的罪行付出代價，就從完全切斷所有溝通和聯絡管道開始」。（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP