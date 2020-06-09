反大規模監控和種族歸納 IBM不再販售通用臉部辨識軟體

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（法新社舊金山8日電） 國際商業機器公司（IBM）今天表示，未來將不再販售通用的臉部辨識軟體，並反對將這種技術應用於種族歸納（racial profiling）或大規模監控目的。

IBM執行長克利希納（Arvind Krishna）致函美國國會表示，IBM反對臉部辨識系統的立場是，這種技術可能被用來瞄準少數族群或侵犯人權。

克利希納寫道：「IBM將不再提供通用的臉部辨識或分析軟體。」

「IBM堅決反對且絕不容忍將任何技術，包括其他供應商提供的臉部辨識技術用於大規模監控、種族歸納、侵犯基本人權和自由。」

這家擁有百年歷史的科技公司也呼籲當局針對警察機構如何使用臉部識別系統，制定出負責任的國家標準。

克利希納說：「科技能提高透明度，協助警方保護社群，但絕不可用來助長歧視或種族不公。」

IBM宣布退出臉部辨識業務之際，美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）之死在全美各地掀起的抗議潮正持續延燒。

克利希納在致布克（Cory Booker）和賀錦麗（Kamala Harris）等重要聯邦參議員的信中，也呼籲讓警政更加透明化及究責。

克利希納去年主導IBM以340億美元收購開源軟體企業紅帽（Red Hat），並在今年4月接替羅睿蘭（Ginni Rometty）成為IBM執行長。（譯者：劉文瑜/核稿：劉淑琴）

© 2020 AFP