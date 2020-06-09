各國陸續解封市場樂觀情緒持續高漲 亞股多收高

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（法新社香港9日電） 亞洲股市今天延續全球股市漲勢，收盤大多上揚，原因是市場持續對各國重啟經濟抱持樂觀態度，帶動多數亞股克服早盤獲利了結賣壓走高。

美股那斯達克綜合指數昨天收盤創新高，標準普爾500指數完全收復年初以來失土，亞股今天延續華爾街股市漲勢，在雪梨和香港股市領漲下多收高。

各國陸續解封並祭出大規模刺激經濟措施，帶動全球股市自3月低點勁揚，但部分人士警告，股市漲勢過於強勁，可能受到許多議題影響而回跌。

目前市場仍瀰漫樂觀情緒，因各國政府慢慢解除2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫限制措施。不過，疫情重創各國經濟，各界普遍預期全球經濟可能會因此陷入衰退。

香港股市收漲1.1%。雪梨股市大漲2.4%。上海股市上漲0.6%。台北股市上揚0.2%。北韓表示，將切斷所有與南韓間的官方聯絡管道，引發各界擔心地緣政治緊張情勢升高，但首爾股市收盤仍小漲0.2%。

但投資人獲利了結，拖累東京股市終場下跌0.4%。威靈頓股市在昨天收漲逾3%後，今天收盤下挫2.0%。雅加達股市收跌0.7%。新加坡股市小跌0.1%。（譯者：李宛諭/核稿：林治平）

© 2020 AFP