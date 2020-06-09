川普求翻身 2星期內恢復大型競選活動

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（法新社華盛頓8日電） 5個月後美國將進行總統大選，共和黨籍總統川普盼在連串危機中翻身，於未來兩星期恢復競選造勢活動。

川普於總統任期期間一向透過大型集會來傳達他民粹民族主義理念，全美各地的集會往往吸引超過萬人參與。這種類似作秀的大型集會是他競選連任的關鍵，卻因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情而在3月喊停。

據美國政治新聞機構Politico的報導，及川普競選團隊向法新社證實的結果，川普將於未來兩星期恢復造勢活動，並將於未來幾天聽取報告，採取作為來避免這些集會淪為疫情擴散的溫床。

對於11月即將大選，川普目前在多份全國和搖擺州的民調中，支持度都落後民主黨的拜登（Joe Biden）。

儘管疫情威脅未除，川普競選團隊認為美國各地因反警察暴力的集會日復一日上演，已減輕不少川普在舉行大型集會上的政治壓力。

川普2020年競選連任總幹事帕斯凱爾（Brad Parscale）向Politico表示：「美國民眾準備好恢復行動，川普總統也是。」他說：「諸位再次看的民眾人數和他們的熱情，將會是瞌睡喬（Sleepy Joe，川普給拜登取的綽號）作夢也想不到的。」

© 2020 AFP