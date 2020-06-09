法國政府救失業 砸5000多億挹注航空產業

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（法新社巴黎9日電） 法國財政部長勒麥爾今天宣布，政府將挹注150億歐元（約新台幣5040億元）力挺法國航空產業。由於各國為防堵疫情實施旅遊禁令，導致法國航空產業受到重創。

勒麥爾（Bruno Le Maire）在巴黎舉行的記者會上表示：「為拯救我國航空產業，政府宣告緊急狀態，好讓我們的航空產業能更具競爭力。」

他還說：「政府若不立即介入，這個產業有1/3的職位會消失...換句話說，與航空產業直接和間接相關的30萬份工作，會減少約10萬份。」

歐洲飛機製造巨擘空中巴士（Airbus）的總部，正是位在法國西南部城市土魯斯（Toulouse）。當地有數以百計的零件和服務供應商數十年來仰賴空巴生存。

由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情仍在蔓延，航空旅遊業前景充滿高度不確定性，全球航空公司持續面臨營運災難，導致空中巴士訂單枯竭。

法國政府先前已宣布，將提供第一季虧損18億歐元的法荷航空集團（Air France-KLM Group）70億歐元紓困貸款額度。這筆資金將讓法荷航空集團能完成向空巴購買60架A220飛機和38架A350長程客機的訂單。

法國政府還將與空中巴士、達梭飛機製造公司（Dassault Aviation）、電力系統供應商泰雷斯（Thales）和航太零件製造商賽峰集團（Safran）等法國企業合作，各出資2億歐元成立一中小型企業援助基金，尤其鎖定協助中小企業投資減碳技術。

勒麥爾表示，航空產業援助計畫還將斥資15億歐元，在未來3年內鼓勵研發未來的「碳中和」飛機，目標這類飛機能在2035年底前開始營運。（譯者：曹宇帆/核稿：張正芊）

© 2020 AFP