英國示威反種族不公 首相：不會忽視民眾憤怒

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（法新社倫敦8日電） 美國非裔男子佛洛伊德之死引發的示威潮蔓延至英國。英國首相強生今天承認，民眾憤怒抗議的背後存在種族不公的現實，但他警告不會容忍暴力，或違反防疫社交距離法規的行為。

佛洛伊德（George Floyd）在美國明尼阿波利斯市（Minneapolis）遭白人警察壓頸致死後，英國各地也爆發示威，雖然過程大致和平，但倫敦仍爆發警民衝突，導致35名員警受傷。

強生（Boris Johnson）今晚透過聲明表示：「我們絕不能忽視黑人死於警方之手的景象，引發的情緒有多深刻。」

「在這個國家與全世界，他瀕死時所說的『我無法呼吸』已喚醒憤怒，以及一種普遍且無法質疑、否認的不公平感受。黑人與少數族裔人士覺得自己確實遭受歧視，包括在教育、就業和刑法適用等層面。」

「我們這些領導人和統治者絕不能忽視這些感受，因為我擔心在太多案例中，這些情緒都源自於冷冰冰的現實。」

強生接着表示：「所以我說你們是對的，我們說黑人的命也是命（Black Lives Matter）都是對的。」

「對於那些選擇和平抗議、堅守社交距離的人，我要說，是的，我當然聽見而且了解你們的聲音。」

強生說，儘管英國在種族議題上已有「長足進展…在根除偏見、創造機會方面，還有很多事得做，而我領導的政府致力於此」。

不過強生也警告，英國正逢2019冠狀病毒疾病（COVID-19）考驗時期。到目前為止，英國已逾4萬人染疫不治。

© 2020 AFP