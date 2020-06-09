被控分屍24歲女學生 俄國學者出庭受審

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（法新社聖彼得堡9日電） 曾獲頒榮譽勳章的俄羅斯歷史學者索科洛夫（Oleg Sokolov）被控殺害並分屍交往中的24歲女學生，引發全國針對家庭暴力展開激烈辯論。索科洛夫今天出庭受審，神情緊張。

索科洛夫在酒醉失足墜入冰冷的莫伊卡河（River Moika）後被救起，當時他的背包里有一對女性手臂。他因涉嫌殺人於去年被捕。索科洛夫是着名歷史學教授，曾於2003年獲頒法國榮譽軍團勳章（Legion d'Honneur）。

索科洛夫去年11月坦承殺害並分屍與他交往的24歲前學生葉申科（Anastasia Yeshchenko）。而後索科洛夫遭審前羈押。

索科洛夫被捕後，許多人要求當局針對索科洛夫疑似虐待女學生展開調查。

索科洛夫今天現身聖彼得堡（Saint Petersburg）法院，他站在玻璃室內，戴着口罩和藍色手術手套，神情緊張，不斷搓揉雙手。

索科洛夫的律師波楚耶夫（Alexander Pochuyev）在聽審開始前表示，索科洛夫身體狀況良好，但心裡「肯定很煎熬」。波楚耶夫還說，索科洛夫感到「後悔」。

在律師團表示，他們需要時間檢視剛取得的新錄音檔後，法官宣布休庭延至15日繼續審理。

© 2020 AFP